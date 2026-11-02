Tokyo Electron: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Electron hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tokyo Electron ein EPS von 0.040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.38 Prozent auf 5.87 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch