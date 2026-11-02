Tokyo Electron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Electron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 93.86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54.04 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tokyo Electron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 935.07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 630.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch