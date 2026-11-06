TOKYO DERICA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOKYO DERICA präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.73 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYO DERICA ein EPS von 17.97 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch