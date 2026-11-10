Tokyo Cosmos Electric zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Cosmos Electric gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.68 JPY gegenüber -15.270 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Tokyo Cosmos Electric im vergangenen Quartal 2.28 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokyo Cosmos Electric 2.35 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch