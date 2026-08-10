Tokyo Cosmos Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Cosmos Electric hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 8.35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokyo Cosmos Electric 11.26 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.07 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch