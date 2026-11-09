Tokyo Broadcasting System stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tokyo Broadcasting System hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21.52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 175.91 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Tokyo Broadcasting System mit einem Umsatz von insgesamt 109.65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0.34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch