Tokyo Automatic Machinery Works verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Automatic Machinery Works hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 64.57 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 41.46 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.39 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 912.5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch