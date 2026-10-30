Tokuyama stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokuyama lud am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.340 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 584.1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 555.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch