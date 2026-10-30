Tokuyama informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokuyama hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 66.92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokuyama noch ein Gewinn pro Aktie von 100.54 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tokuyama im vergangenen Quartal 93.02 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokuyama 81.93 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch