Tokushu Tokai Paper stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokushu Tokai Paper hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Tokushu Tokai Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16.83 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26.89 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.62 Prozent auf 25.19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch