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10.08.2026 06:37:00
Tokushu Tokai Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tokushu Tokai Paper präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 46.83 JPY gegenüber 39.32 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 25.23 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokushu Tokai Paper 24.28 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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