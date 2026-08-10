TOKUDEN öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOKUDEN gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70.19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 82.12 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat TOKUDEN im vergangenen Quartal 2.65 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOKUDEN 2.72 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch