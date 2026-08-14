Tokio Marine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokio Marine lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Tokio Marine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.68 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.07 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch