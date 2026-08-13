Tokio Marine: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tokio Marine hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 138.25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tokio Marine 243.46 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2’560.74 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tokio Marine 2’112.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch