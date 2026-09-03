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03.09.2026 06:37:00
Tokenwell Platforms: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Tokenwell Platforms stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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