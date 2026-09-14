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14.09.2026 06:37:00
TOKEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TOKEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 286.72 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKEN ein EPS von 313.70 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat TOKEN mit einem Umsatz von insgesamt 94.81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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