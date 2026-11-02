Tokai Tokyo Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokai Tokyo Securities hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11.69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24.26 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 23.64 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 18.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokai Tokyo Securities 29.02 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch