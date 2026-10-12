TOKAI SOFT stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TOKAI SOFT präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 50.20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50.59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.26 Prozent auf 3.10 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch