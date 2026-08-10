TOKAI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOKAI veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 46.57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39.79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.58 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 39.18 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch