Tokai Senko KK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tokai Senko KK hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.29 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 0.410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.20 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch