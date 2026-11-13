TOKAI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOKAI gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 61.93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOKAI 50.34 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 41.53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch