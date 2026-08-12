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12.08.2026 06:37:00
Tokai Lease hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Tokai Lease äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 42.43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tokai Lease 45.66 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4.34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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