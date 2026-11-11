Tokai Kisen verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokai Kisen hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 333.13 JPY. Im letzten Jahr hatte Tokai Kisen einen Gewinn von 279.55 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5.01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch