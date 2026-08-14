Tokai Kisen gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokai Kisen liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tokai Kisen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -186.34 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokai Kisen ein EPS von -142.600 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tokai Kisen einen Umsatz von 3.37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch