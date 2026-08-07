Tokai Carbon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tokai Carbon veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 27.11 JPY gegenüber 25.82 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Tokai Carbon im vergangenen Quartal 92.01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tokai Carbon 77.73 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch