Tokai Carbon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokai Carbon hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.710 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tokai Carbon 577.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 537.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch