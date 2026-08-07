Toivo Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Toivo Group stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Toivo Group 24.5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch