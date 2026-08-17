TOHOKUSHINSHA FILM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOHOKUSHINSHA FILM hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12.48 JPY je Aktie generiert.

TOHOKUSHINSHA FILM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch