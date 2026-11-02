Tohoku Electric Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tohoku Electric Power stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12.71 JPY. Im Vorjahresquartal waren 99.80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48.72 Prozent auf 942.24 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 633.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch