TOHOKU BANK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TOHOKU BANK hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 81.50 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 60.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.02 Milliarden JPY – ein Plus von 16.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOHOKU BANK 4.30 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch