Toho Zinc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toho Zinc hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -37.640 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.10 Milliarden JPY – ein Plus von 15.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toho Zinc 26.87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch