Toho Zinc: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Toho Zinc hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Toho Zinc hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8.220 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 35.34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch