Toho: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Toho hat sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toho ein EPS von 21.88 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.61 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 61.82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch