TOHO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TOHO hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.19 JPY gegenüber 25.81 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 96.42 Milliarden JPY, gegenüber 106.80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9.72 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch