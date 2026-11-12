TOHO PHARMACEUTICAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOHO PHARMACEUTICAL hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27.86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 45.51 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 410.77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 392.09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch