TOHO PHARMACEUTICAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOHO PHARMACEUTICAL hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TOHO PHARMACEUTICAL 53.61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.84 Prozent auf 397.77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 375.81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch