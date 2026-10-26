Toho Lamac öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Toho Lamac hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9.73 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.690 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Toho Lamac mit einem Umsatz von insgesamt 866.2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 12.48 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch