TOHO GAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TOHO GAS hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7.19 JPY gegenüber 9.89 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164.34 Milliarden JPY – ein Plus von 12.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOHO GAS 145.69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch