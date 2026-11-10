TOHO CHEMICAL INDUSTRY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 43.50 JPY. Im letzten Jahr hatte TOHO CHEMICAL INDUSTRY einen Gewinn von 8.28 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 15.33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch