TOHO CHEMICAL INDUSTRY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TOHO CHEMICAL INDUSTRY hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 25.91 JPY gegenüber 16.59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 14.84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch