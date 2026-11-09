Toho Bank legte Quartalsergebnis vor

Toho Bank äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.56 JPY gegenüber 11.48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 53.49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch