Toho Acetylene präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toho Acetylene lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Toho Acetylene 8.13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.76 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch