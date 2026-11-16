Tohbu Network: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tohbu Network liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tohbu Network die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15.07 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2.70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch