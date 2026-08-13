Tohbu Network legte Quartalsergebnis vor

Tohbu Network hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23.61 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch