Togami Electric Mfg hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Togami Electric Mfg hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 145.10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Togami Electric Mfg ein EPS von 90.63 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7.11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch