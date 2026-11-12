Tofutti Brands stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tofutti Brands präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Tofutti Brands hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch