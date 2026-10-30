TOENEC legte Quartalsergebnis vor

TOENEC hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34.09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 55.59 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63.56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 63.88 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch