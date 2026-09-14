Toell mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toell hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22.98 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.63 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch