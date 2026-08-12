Toei vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Toei hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 61.25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 62.31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.08 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch