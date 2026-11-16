Toei präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Toei hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68.03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 129.44 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 48.41 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 2.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Toei 49.50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch